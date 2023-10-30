Ekonomi Koordinasyon Kurulu, dış finansman kapasitesi gündemiyle toplandı Başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yaptığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), belirlenen gündemi değerlendirmek için bugün bir araya geldi.

AA

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının görüşülmesi için bugün toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ekonomi yönetimi katılım gösterdi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

Toplantı sonunda yazılı açıklama yapılacak

Yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konularının ele alındığı toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)