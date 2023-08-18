Elektrikli bisiklet siparişleri ikiye katlandı Nisan ve mayıs aylarına kıyasla, haziran ve temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde yüzde 113'lük büyük bir artış kaydedildi.

AA & Ensonhaber

Son aylarda akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, vatandaşları alternatif ulaşım araçlarında yönlendirdi.

Scooterve elektrikli bisiklet satışları arttı

Hepsiburada açıklamasına göre, şirket, elektrikli bisiklet ve scooter siparişlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Aynı dönemde elektrikli scooter siparişleri ise yüzde 31 yükseldi.

Şehir içinde daha temiz ve pratik seyahat imkanı veriyor

Çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki bu büyük artış, kullanıcıların sürdürülebilir ve verimli seyahat yöntemlerine yönelik tercihlerindeki değişimi yansıtıyor. Akaryakıt zamlarının da etkisiyle bütçe dostu birer alternatif olarak öne çıkan elektrikli bisikletler ve scooterlar, şehir içinde daha temiz ve pratik bir şekilde hareket etme olanağı sunuyor.

Verilere göre en popüler elektrikli bisiklet markaları arasında RKS, Kuba ve Volta öne çıkıyor. Elektrikli scooter’larda ise SmartBalance, Yasomi, Onvo en fazla ilgi gören markalar arasında yer alıyor.