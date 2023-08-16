Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 liraya çıkarıldı Dezavantajlı bireyler ve ailelerin desteklenmesi anlayışı ile engellilere özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen desteğin miktarı artırıldı.

AA

Engelli bireylerin bir kısmı, kendilerini geliştirmek ve eğitim görmek için özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam ediyor.

Devlet de bu eğitim merkezlerine öğrenciler için bir ödeme gerçekleştiriyor.

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek miktarları artırıldı.

Bireysel eğitim için destek aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya çıktı

Buna göre, eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Grup eğitimi için aylık 881 liraya yükseltildi

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı.

Alınan karara göre tebliğ, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.