Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, katıldığı canlı yayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarının vatandaşa en az şekilde yansıtıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ilgili olarak devletin fedakarlık yaparak fiyatların vatandaşa an az şekilde yansıtıldığını belirtti ve "Bundan sonra da uygulamalarımız devam edecek." dedi.

"TÜM DÜNYADA SORUN ORTAK"

Dönmez, tüm dünyada ortak sorunların yaşandığını, Türkiye'de ise vatandaşa yansıyan rakamların devlet olarak ciddi anlamda fedakarlık ve gerektiğinde süspanse edilerek ilerlendiğini belirtti.

"TEKNİK ALTAPI VE DOĞALGAZ ARZINDA SORUN YOK"

Doğalgaz arzında ve teknik altyapı olarak herhangi bir sorun olmadığı belirten Bakan Dönmez, kuraklık nedeniyle elektrik üretim miktarının azaldığını vurguladı.

"FEDAKARLIK YAPARAK VATANDAŞA EN AZ ŞEKİLDE YANSITIYORUZ"

Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarındaki artış ile ilgili "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz. Konuta artan maliyetleri tam yansıtmıyoruz, bundan sonra da bu uygulamalarımız devam edecek. Doğalgaz ve elektrik faturalarının yarısını karşılıyoruz. Bu yıl 10 milyar metreküp fazla doğalgaz tüketiyoruz. Akaryakıtta vergi gelirleri 52 milyar lira oldu. Yıl sonuna kadar bu rakam daha da artacaktır. Eşel mobil sistemi devrede, desteğe devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Fatih Dönmez'den elektrik ve doğalgaz açıklaması: Fedakarlık yapıyoruz VİDEO



“2023'TE VATANDAŞIMIZI KARADENİZ GAZIYLA BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Dönmez programda, doğalgaz ile ilgili keyif çalışmalarını “Türkali kuyularımızda ilk keşfimizi yaptığımız sahada üretim kuyuları hazırlıyoruz. Sahayı genişletiyoruz. 40 kadar kuyu kazacağız. İlk 10 kuyudan sonra üretime geçmiş olacağız. Bu yılın sonunda veya 2022 yılbaşında Sakarya'nın yanında başka bir sahada keşif amaçlı bir sondajımız olacak. Hedefimiz 2023'te vatandaşımızı Karadeniz gazıyla buluşturmak. Türkiye'de ikinci, üçüncü ve hatta ileride dördüncü nükleer santrali planlayabiliriz. Rusya ile güzel ilerleyen bir proje var.” şeklinde aktardı.