Uzun zamandır kafe sektörünü olumsuz etkileyen koronavirüs salgını kısıtlamalarının belirli ölçülerde kaldırılması, mekanları kapalı olan Beyoğlu ilçesindeki Galata bölgesini hareketlendirdi.

Koronavirüs salgını kısıtlamalarına uyarak evlerinden çıkmayan ve kafe ortamında bir kahve içmeyi özleyen insanlar, kısıtlamanın gevşetilmesi ile birlikte hafta içi ve cumartesi günü kafelere akın etti.

GALATA'DA KAFELER SAĞLIK KURALLARINA UYUYOR

Turistlerin en fazla tercih ettikleri tarihi yerlerden olan Galata'da hizmet veren kafe ve restoranlar normalleşme adımları kapsamında sağlık kriterlerine uyumlu şekilde faaliyetlerine başladı. İşletmeler, maske temizlik ve sosyal mesafe tedbirlerine hassasiyet göstererek müşteri kabul ediyor.

GALATA'NIN TARİHİ DOKUSU, BÖLGEYİ ÇEKİM MERKEZİ YAPIYOR

Asırlarla dolu tarihi dokusuyla bugüne ulaşan Galata'da hayat normale dönüyor. Tarihi mekanlarıyla ilgi çeken Galata'da yeni normal döneme geçiş başladı. Uzun zamandır pandemi koşulları nedeniyle sessizliğe bürünen semt, kısıtlamaların esnetilmesiyle hareketlendi.

Galata, tarihi mekanlarıyla normalleşmeye geçiyor VİDEO

"230 YILLIK TARİHİ MEKAN 4 YILDIR KAFE OLARAK HİZMET VERİYOR"

230 yıllık bir geçmişi olan mekanı 4 yıl önce kafeye dönüştüren Abdül Fettah Halas isimli işletmeci, "Bu mekanı 230 yıl burada yaşayan gayrimüslim bir aileden devralarak kafeye çevirdik. 4 yıldır burada hizmet veriyoruz. Bu mekandaki eşyalar yine bu aileden kalan tarihi olan eşyalar ile dekor edildi. Kafemizde özel bir konsept hazırladık. Kahvaltı ürünlerimizi ağırlıklı olarak Makedonya’dan getiriyoruz. Galata semtinde turistlere ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz." dedi.

"TEDBİRLERE UYALIM"

Halas, "Kısıtlamaların kısmen kaldırılması salgınla mücadele açısından önemli, ilk adım olarak belirli saatlerde hizmet vermeye başlamamız önemliydi. Sağlığımız için sosyal mesafe ve hijyen konularında tedbirlerimizi alarak dikkatli şekilde çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz kafemize HES koduyla giriyor. Kısıtlamaların yeniden gelmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.