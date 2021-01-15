İkinci el konutlara ilgi büyük

TÜİK verilerine göre, 2013 yılından bugüne en fazla konut satışı 1 milyon 29 bin 576 adetle geçen yıl gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde, 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı. Bunların 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konutlar olduğu belirlendi.

EN FAZLA KONUT SATIŞI İSTANBUL'DA

Ülke genelinde ikinci el konuta talep artarken, ilk el olan konutlara talep düştü. En fazla konut satışı ise 265 bin 98 ile İstanbul'da gerçekleşti.

“SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK KONUT SATIŞI”

Ajans Press’in, TÜİK verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut, satış sonucu el değiştirdi. Bu konutların 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konut satışları olurken, 469 bin 740’ı ilk defa satılan konutlar olarak kayda geçti.

Ülke genelinde ikinci el konuta talep artarken, ilk el olan konutlara talebin düştüğü görüldü. Konut satışlarında ilk sırayı yine İstanbul alırken, 265 bin 98 konut satıldığı gözlendi.

Yıllara göre baktığımızda ise 2013 yılından bugüne en fazla konut satışı 2020 yılında oldu. 2020 yılından önce en fazla konut satışı ise 1 milyon 409 bin 314 ile 2017 yılına ait olduğu kaydedildi.