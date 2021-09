Karadeniz'de son 10 yılın istavrit bolluğu yaşanıyor

Denizlerde av yasağı kalkınca balıkçılar, verilen aranın acısını çıkartırcasına denize açıldı. Palamut umudu ile yola çıkanların karşısına bol bol istavrit çıktı.

Karadeniz’de bu sezon son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanırken, hamsinin de ağlara erken gelmesi umutları artırdı.

PALAMUTTAN UMUT KESİLDİ

Henüz pek görünmeyen palamuttan ise umutlar neredeyse kesilirken Trabzon’da tezgahlarda istavrit kilosu 10-15 lira, hamsi ise 20 liradan satılıyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler, bugünlerde özellikle bol miktarda istavrit ile limana dönüyor.

"BALIK FİYATLARI UYGUN"

Trabzon'daki balıkçılar, şu ana kadar pek görünmeyen palamut için ise umutlarını neredeyse keserken balık fiyatlarının da gayet uygun olduğunu söyledi.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, son 10 yılın en bol istavrit dönemi yaşadıklarını belirterek “Son 10 yılın en bol istavrit dönemini yaşıyoruz. Fiyatı ise 10-15 lira arasında değişiyor. Palamut bu sezon pek görünmedi gibi. İstavritin ucuz olması vatandaşı da memnun ediyor alışverişini yapıyor.

MEZGİT 35-50 LİRADAN 20-25 LİRAYA DÜŞTÜ

Fiyatlar çok uygun sezon açılmadan mezgit 35 - 50 lira idi şimdi ise 20 - 25 lira. Barbun 20 lira. Bu sezon hamsiden umutluyum bol çıkacak inşallah. Vatandaş genellikle palamudu soruyor.” dedi.

İSTAVRİTİN KİLOSU 10-15 LİRA

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz ise “Sezona istavrit ile başladık istavrit ile devam ediyoruz. Palamut pek nadir az görünüyor ince olduğu için istediğimiz ölçülerde değil. Artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Balık fiyatları uygun istavritin kilosu 10-15 lira. Mezgit kalitesine göre 20 - 50 lira arasında değişiyor.” diye konuştu.

"HAVALAR SOĞUDUĞUNDA PALAMUDA KAVUŞACAĞIZ"

Trabzon'daki bir başka esnaf Mehmet Can Örseloğlu da şu an istavritin revaçta olduğunu ifade ederek “Şu an revaçta olan istavrit. Palamut beklediğimiz gibi değil şu an pek görünmedi. Havalar biraz daha soğursa inşallah palamutta umduğumuzu buluruz. Balıkçılar olarak bizde müşteriler gibi palamudun bol olmasını istiyoruz.

YERLİ HAMSİ GÖRÜLDÜ

Şu an yerli hamsi de göründü. Palamudun olmayışından dolayı istavritin yanında ağlara hamsi de takılıyor. Fiyatlar da makul istavritin kilosu 10-15 arasında değişiyor. Fiyatların da uygun olmasından dolayı vatandaşın sağlık açısından son derece faydalı olan balığı tüketmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.