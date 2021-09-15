Kemaliye, yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi, doğal güzellikleri ve düzenlenen uluslararası organizasyonları ile yaz aylarında turist akınına uğruyor.

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Kemaliye, adrenalin doğa sporlarının başkenti olma yolunda emen adımlarla ilerliyor.

İLÇE UNESCO'NUN KALICI LİSTESİNDE KALMAK İSTİYOR

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi ile kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de UNESCO’nun kalıcı listesine girmek istiyor.

Türkiye’nin etkileyici yerlerinden eski adı “Eğin” olan Erzincan’ın Kemaliye ilçesi yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

GEÇMİŞİ M.Ö. 3000'Lİ YILLARA DANANIYOR

Geçmişi milattan önce (M.Ö) 3 binli yıllara dayanan dünyaca ünlü Karanlık Kanyonun yanı başındaki Kemaliye’de (Eğin) Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı hüküm sürdü.

İSMİ "CENNET GİBİ GÜZEL BAHÇE" ANLAMINI TAŞIYOR

Tarihte "cennet gibi güzel bahçe" anlamına gelen Eğin ismi, ilçe sakinlerinin Kurtuluş Savaşı’na verdikleri destekten ötürü Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi isminden esinlenilerek Kemaliye olarak değiştirildi.

4 BİN 844 NÜFUSLU İLÇEYE BU YAZ 48 BİN TURİST GELDİ

Erzincan’a 194 kilometre uzaklıkta; doğusunda Tunceli, batısında Sivas, güneyinde Malatya ve Elazığ bulunan Kemaliye, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. 4 bin 844 nüfuslu ilçeyi bu yaz yerli ve yabancı olmak üzere 48 bine yakın turist ziyaret etti.

KARANLIK KANYONU, DÜNYADAKİ İLK 5 DERİN KANYONDAN BİRİ

İlçenin turizm cazibe merkezi olan Karanlık Kanyonu; yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı 1.000 metreye kadar ulaşan, bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alıyor.

HER YIL "BASE JUMP ATLAYIŞLARI" GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye’de bir ilk olarak Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleşen ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen base jump atlayışları 2009 - 2021 yılları arasında aralıksız her yıl uluslararası boyutta dünyanın her bölgesinden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

TAŞ YOLU TEHLİKELİ YOLLAR” KATEGORİSİNDE

Taş Yolu ise büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşuyor ve dünyadaki “Tehlikeli Yollar” kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip 7 kilometre uzunluğunda bur doğa harikası.

DİLLİ VADİSİ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Kemaliye ilçesi, Erzincan’ın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden birisi olarak belirtiliyor.

DİZİ VE FİLMLER İÇİN DOĞAL PLATO

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye, son zamanlarda dizi ve reklam filmi çekimlerine de ev sahipliği yapmaya başladı.