Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Gara'daki hain saldırıdan koronavirüs salgınına kadar pek çok açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili müjdeyi verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MART SONUNA UZATILDI

Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Kısa çalışma ödeneği Mart sonuna kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZE AKTARDIĞIMIZ KAYNAK 53 MİLYAR LİRAYI BULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık."

Kısa Çalışma Ödeneği mart sonuna kadar uzatıldı VİDEO