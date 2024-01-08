Kızıldeniz'deki saldırılar navlun fiyatını artırdı Kızıldeniz'de Yemen'deki Husilerin ticari gemilere saldırması, uluslararası taşımacılıkta rotaların değiştirilmesine ve lojistik faaliyetlerinde sarsıntılara neden oldu. 40'lık konteynerin spot navlun fiyatı, salgın zamanındaki 1.420 dolarlık seviyeden 2 bin 670 dolara kadar yükseldi.

AA

Konteyner yüklü gemilerin geçiş yolu olan Kızıldeniz'de yaşananlar, bir yandan can ve mal güvenliğini tehlikeye atarken diğer yandan da rota değişikliğine neden olarak dünya ticaretindeki maliyetleri artırıyor.

Dünya Konteyner Endeksine göre, uluslararası konteyner şirketlerinin Kızıldeniz'den geçişleri askıya alması ve rotalarını daha uzun bir mesafe olan Ümit Burnu'na çevirmesi, navlun fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Denizcilik araştırma ve danışmanlık şirketi Drewry'nin hazırladığı Dünya Konteyner Endeksine göre, 40'lık konteynerin spot navlun fiyatı, salgın öncesi ortalaması olan 1.420 dolar seviyesinin yüzde 88 üzerinde seyrediyor.

Kızıldeniz'deki gerginlik spot navlun fiyatlarını iki haftada yüzde 61 artırdı

Kızıldeniz'de Yemen'deki Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları sonrası denizcilik şirketlerinin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesiyle birlikte 40'lık konteynerin spot navlun fiyatı, son 2 haftada yüzde 61 arttı.

40'lık konteynerin ortalama spot navlun fiyatı 2 bin 670 dolar

4 Ocak itibarıyla 40'lık konteynerin ortalama spot navlun fiyatı, 21 Aralık'a göre yüzde 61 artışla 2 bin 670 dolara çıktı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25 yükseliş görüldü.

Fiyatlar, salgın öncesi ortalaması olan 1.420 dolar seviyesinin de yüzde 88 üzerinde bulunuyor.

En sert yükseliş Şanghay-Rotterdam hattında

Spot navlun fiyatlarında en sert yükseliş, Şanghay-Rotterdam hattında görüldü. 40'lık konteynerin spot navlun fiyatı, söz konusu dönemde yüzde 115 artışla 3 bin 577 dolara kadar yükseldi. Şanghay-Los Angeles hattında ise fiyat artışı yüzde 30'u bularak 2 bin 726 dolara, Şanghay-New York hattında yüzde 28 yükselişle 3 bin 858 dolara çıktı.

Gelecek 4-5 haftalık dönem kritik öneme sahip

Drewry'nin öngörülerine göre, gelecek 4-5 haftalık dönem Asya'dan Avrupa'ya ve Akdeniz'den Asya'ya küresel nakliye ve konteyner trafiği için kritik önem taşıyor.

Teslimat aksaklıkları ile başa çıkmak için yeterli kapasitenin olduğu tahmin ediliyor.

Seferlerini askıya alanlar

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de Babu'l Mendep Boğazı'nda "İsrail ile bağlantılı" gemilere saldırıları sonrası Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, dünyanın en büyük konteyner şirketi İtalyan-İsviçre ortaklı Mediterranean Shipping Company (MSC), Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM ve İngiliz enerji şirketi bp, bölgedeki seferlerini askıya alma kararı almıştı.

Ümit Burnu çevresinden güneye yönlendirme kararı

Maersk, gemilerinden birinin Husilerin saldırısına uğramasının ardından 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kızıldeniz/Aden Körfezi'nden geçiş yapacak tüm gemilerinin yakın gelecekte Ümit Burnu çevresinden güneye yönlendirilmesine karar verildiğini bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)