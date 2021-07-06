Kocaeli yılın ilk yarısında 7.8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Kocaeli, sanayi yatırımlarıyla ocak-haziran döneminde 7 milyar 840 milyon 382 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan Kocaeli, Türkiye'nin bu yıl için belirlenen 200 milyar dolarlık ihracat hedefine en güçlü katkıyı veren iller arasında yer alıyor.

HAZİRAN'DA YÜZDE 80 İHRACAT ARTIŞI YAŞANDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin geçen yılın haziran ayında 867 milyon 695 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 80'lik artışla 1 milyar 552 milyon 168 bin dolar oldu.

Kentin, geçen yılın ilk 6 ayında 5 milyar 331 milyon 678 bin dolar olan kümülatif ihracatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 47'lik artışla 7 milyar 840 milyon 382 bin dolara ulaştı.

KENT, İSTANBUL'DAN SONRA TÜRKİYE'DE İKİNCİ

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunan Kocaeli, bu dönemde ülke ihracatının da yüzde 8'ini tek başına karşıladı.

İHRACATIN DİNAMOSU OTOMOTİV VE KİMYA SEKTÖRÜ

Kentin yılın ilk yarısındaki ihracatının yüzde 65'ine denk gelen 5 milyar 131 milyon 594 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Kocaeli'de yerleşik otomotiv sektörünün 2020'nin ocak-haziran döneminde 2 milyar 236 milyon 343 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 37 artarak 3 milyar 67 milyon 76 bin dolar oldu.

İhracat performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 49 artan kimya endüstrisi de 2 milyar 64 milyon 518 bin dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı. Sektör geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 384 milyon 450 bin dolar dış satım gerçekleştirmişti.

176 ÜLKE VE BÖLGEYE İHRACAT YAPILDI

İzmit Körfezi'nin etrafında kurulu 35 liman tesisiyle Türkiye'nin adeta dünyaya açılan kapısı olan Kocaeli'den yılın ilk yarısında 176 ülke ve özerk bölgeye sevkiyat yapıldı.