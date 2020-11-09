Koronavirüs önlemleri, Euro Bölgesi'ne yatırımcı ilgisini azalttı

Koronavirüs vakalarının artması ile Avrupa ülkelerinin kısıtlamalara gitmesi, ticari hayatı sekteye uğrattı. Böylece bölgeye yatırım yapmak isteyenler için de olumsuz bir ortam gelişmiş oldu.

Avrupa'da artan vakalara karşı zorunlu olarak getirilen koronavirüs önlemleri, tüm dünyayı ve piyasaları etkisi altına alırken, Avrupa ülkeleri için daha zorlu bir süreç yarattı.

EURO BÖLGESİ'NDE YATIRIMCI GÜVENİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Avrupa'da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve vakalardaki artış hızının düşmesi için uygulamaya konulan yeni tedbirler, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 8,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,7 puanlık düşüşle eksi 10 puana geriledi. Beklenti, endeksin eksi 15 puana düşmesi yönündeydi. Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Kasım'da, 1.114 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

BEKLENTİLER ENDEKSİ DÜŞTÜ

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen “Beklentiler Endeksi" de 18,8 puandan 15,3 puana inerek mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi.

"TEDBİRLER, YATIRIMCILAR ÜZERİNDE KORKULANDAN DAHA AZ ETKİYE NEDEN OLDU"

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birçok AB ülkesinde tekrar uygulamaya konulan koronavirüs tedbirlerinin yatırımcılar üzerinde korkulandan daha az etkiye neden olduğunu, bunun Asya piyasalarındaki olumlu ekonomik faaliyetler ve ABD'de koronavirüse yönelik sert tedbirlerin olmamasından kaynaklandığını vurguladı.

"ETKİLER, YILIN SON ÇEYREĞİNDE KENDİSİNİ HİSSETTİRECEK"

Analistler, Avrupa'da günlük hayattaki yeni kısıtlayıcı tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de kıtadaki ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonomilerin yeniden küçülmesini bekliyor.