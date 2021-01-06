Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının hızlı yükselişi gündemin odağına yerleşirken, ABD'deki Georgia eyaletindeki seçim ve Fed toplantı tutanakları takip ediliyor.

Küresel piyasalar, verilere ve açıklamalara odaklanmış bir seyirde işleyişlerini sürdürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün devam eden toplantısı sonrası Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5,7 değer kazanarak 53.6 dolara yükseldi. Yükseliş eğilimini Asya piyasalarında bugüne de taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 54 dolar ile marttan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

PETROL FİYATLARI ARTINCA ENERJİ ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ DE YÜKSELDİ

Dünkü toplantı sonrası Rusya ve Kazakistan, gelecek 2 ay süresince petrol üretimlerini artıracağını belirtirken, Suudi Arabistan, şubat ve martta gönüllü olarak günlük 1 milyon varillik ek petrol üretim kesintisi uygulayacağını duyurdu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji devi şirketlerin hisseleri ve bağlı fonları da destekledi.

NEW YORK BORSASINDA ALICILI BİR SEYİR

ABD'de bu gelişmeler ve açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin aralıkta beklentileri aşarak 3,2 puan artışla 60,7'ye yükselmesi sonrası New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. ISM imalat endeksi, Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşırken, 8 ay art arda artış göstererek ekonomik aktivitedeki genişlemenin sürdüğüne işaret etti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Dolar endeksi ise düşüş eğilimini sürdürerek 89,3 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

AVRUPA’DA VAKALAR ÖN PLANDA

Avrupa tarafında, koronavirüs salgını ve alınan tedbirler gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiltere'de alınan karantina kararı sonrası dün de Almanya, kısıtlamaları sıkılaştırarak 16 Aralık'tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresini 31 Ocak'a uzattı.

ALMAN BORSASI GERİLEDİ

Dün Almanya'da açıklanan perakende satışlar verisinin 26 yılın en güçlü yıllık artışına işaret etmesine karşın salgına yönelik endişelerle DAX endeksi yüzde 0,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 geriledi.

İNGİLTERE’DE HİSSELER YÜKSELİŞTE

İngiltere'de ise Brexit sonrası ticaret anlaşmalarının iyimserliği ve enerji devi şirket hisselerinin yükselişi ile FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da 47,7 ve Çin'de 56,3 oldu. Beklentiler seviyesinde açıklanan veriler sonrası Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 değer kazanarak tarihinde ilk kez 3.000 puanın üzerine çıktı.

ANALİSTLERİN YORUMU

Bugün Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.520 seviyelerinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.