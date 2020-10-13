Küresel piyasalar koronavirüsün etkilerini ve ekonomi verilerini takip ediyor

Küresel piyasalar koronavirüsün etkilerini ve ekonomi verilerini takip ediyor

Dünya ekonomisi koronavirüs aşısının etkileri ile hazırlanan teşvik paketlerine ve bugün açıklanacak ekonomi verilerine odaklandı.

Küresel piyasalarda dün, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketi beklentileriyle pozitif bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içi ve dışında yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

ABD'DE KORONAVİRÜS TEŞVİK PAKETİ VE SEÇİMLER ÖNEMİNİ KORUYOR

Koronavirüs aşısı ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı da piyasaların yönü açısından önemini korurken, öte yandan, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin negatife döndüğü açıklandı. Trump da tedavisinin tamamlanmasının ardından Florida'nın Sanford kentinde yaptığı ilk seçim mitinginde, "Eskisinden daha güçlüyüm. Koronavirüs sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum." diye konuştu.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI GERİLEDİ

Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da mücbir durumun kaldırılmasının ardından Ras Lanuf Limanı'na ham petrol pompalama işlemi başlarken, bu gelişme sonucu Brent petrolün varil fiyatı dün 41,6 dolara kadar geriledi ve günü yüzde 2,3 düşüşle 42 dolar seviyelerinden tamamladı.

NEW YORK BORSASI'NDA DOW JONES ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Söz konusu gelişmelerle dün New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 0,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,56 değer kazandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ YÜKSELDİ

Endekslerdeki yükselişe teknoloji hisselerinin öncülük ettiği görülürken, hisse senedi bazında Facebook ve Amazon yüzde 4'ün, Alphabet yüzde 3'ün ve Microsoft yüzde 2'nin üzerinde artış kaydetti.

DOLAR YATAY SEYREDİYOR

Dolar endeksi dün 93,0-93,3 dar bandında hareket etmesinin ardından bugün 93,1 düzeyinde yatay seyrediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise dün yüzde 0,80 sınırını test etmesi sonrası bugün yüzde 0,76'ya gerilediği görülüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyon ve ortalama saatlik kazançlar verileri öncesi endeks vadelilerinin negatif seyrettiğine işaret ederek, koronavirüs aşısı, başkanlık seçimleri ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının önemini koruduğunu ifade etti.

AVRUPA’DA İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON’IN KORONAVİRÜS AÇIKLAMALARININ ARDINDAN FKSE 100 ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Avrupa tarafında dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tekrar ulusal karantina kararı alınmasının doğru olmadığını vurgulayarak, açıkladıkları yeni önlemlerin "denge" paketi olarak görülebileceğini söyledi. Bu gelişme sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi dün günü yüzde 0,25 düşüşle tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise dün en yüksek 1,1828'i görmesinin ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1,1795 seviyelerinde bulunuyor.

ÇİN’DE İHRACAT YÜKSELİŞTE

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 9,9 ile yükselişini 4'üncü aya taşırken, ithalat da piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde artış kaydetti.

Japonya'da ise büyük imalatçıların durumunu yansıtan Tankan endeksi, ekimde eksi 26 değerini aldı. Veriler sonrası karışık bir görünümün hakim olduğu Asya piyasalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Bugün yurt içinde, Sanayi Üretimi Endeksi yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.