Küresel piyasalar verilere odaklandı! 5 Nisan ekonomi gündemi Küresel piyasalarda resesyon endişesi devam ediyor. Bu da piyasalarda karışık seyir izlenmesine neden oluyor.

AA

Bugün küresel piyasalarda çok yoğun veri akışı olacak.

Bu veriler piyasalara etki edecek.

Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

ABD'de artan resesyon endişeleri, küresel piyasalarda hakim olacak.

Resesyon endişeleri hakim

Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktiviteyle birlikte resesyon endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya başladı.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı şubatta bir önceki aya kıyasla 632 bin azalarak 9 milyon 931 bine düştü. Beklentilerin gerisinde kalan açık iş sayısı, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 10 milyonun altına indi. Ülkede fabrika siparişleri de şubatta yüzde 0,7 düşüşle piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına son verebileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması tahvil piyasalarında da alış ağırlıklı seyrin güçlenmesine sebep olurken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 14 baz puan gerileyerek yüzde 3,83'e inmesinin ardından yeni günde yüzde 3,87'de dengelendi.

Altının ons fiyatı yüzde 1,81 dolarda

Söz konusu durumla birlikte değerli metallerde de alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, dün altının ons fiyatı yüzde 1,81, gümüşün onsu ise yüzde 4,2 değer kazanarak sırasıyla 2.020 ve 25 dolar oldu.

Bugün Çin ve Hong Kong borsaları tatil

Asya borsalarında da karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Çin ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Bölge merkez bankaları politika kararlarını açıklamaya devam ederken, bugün Yeni Zelanda Merkez Bankası 25 baz puanlık piyasa beklentilerine karşın, politika faizini 50 baz puan yükselterek yüzde 5,25'e çıkardı.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,99 üzerinde 4.984,11 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

10.55 Almanya, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

15.15 ABD, mart ayı ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, şubat ayı dış ticaret dengesi

16.45 ABD, mart ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM hizmet sektörü PMI