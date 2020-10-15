Küresel piyasalardan olumsuz sinyaller geliyor

Küresel piyasalar, koronavirüs vaka sayısındaki artış karşısında dün negatif seyir izledi.

Koronavirüsün ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisinin yanı sıra İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma süreci, ABD'nin dünya ülkelerine uyguladığı ticari yaptırımlar, seçimler ve jeopolitik riskler küresel ekonominin de nabzını değiştiriyor.

ABD, koronavirüs salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin dün bir görüşme daha gerçekleştirse de herhangi bir anlaşmaya varamadı.

AVRUPA'DA "İKİNCİ DALGA" TEHLİKESİ

Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı tarafında, Avrupa'da "ikinci dalga" tehlikesi karşısında İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya'nın da yeniden tedbirleri sıkılaştırmak durumunda kalması öne çıktı.

ABD’DE BANKALAR KÂRLARINI AÇIKLADI

Öte yandan dün ABD'nin büyük bankalarından Bank of America, Goldman Sachs ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Aralarında sadece Goldman Sachs kârını artırmıştı.

NEW YORK BORSA'SINDA DOW JONES ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde yüzde 0,4 artışla beklentileri geride bırakırken, bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,58, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

DOLAR ENDEKSİ YATAY HAREKET EDİYOR

Dolar endeksi, dün 93,2-93,7 bandında hareket etmesinin ardından bugün 93,4 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi ise 1,1720 ile yaklaşık 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 1,1756 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL ise en düşük 7,8993 ve en yüksek 7,9589 seviyelerini görmesinin ardından bugün 7,91'in üzerinde hareket ediyor.

İNGİLTERE VE AB TİCARET ANLAŞMASINA VARAMADI

Bugünkü AB Liderler Zirvesi öncesi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştiren Johnson, son iki hafta içinde fazla bir ilerleme kaydedilmemesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. AB tarafı ise İngiltere ile bir anlaşmaya varılması için "yapılacak çok iş" olduğunu vurguladı.

ASYA’DAN GELEN VERİLER DÜŞÜŞTE

Asya tarafında bugün Çin'de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,7 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,1 ile piyasa öngörülerinin üzerinde düşüş kaydetti. Veriler sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 geriledi.