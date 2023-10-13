Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı ile Marakeş'te buluştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'le Fas'ta ikili temas kurdu ve gözlemlerine dair bir mesaj paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantıları devam ediyor.

Bakan Mehmet Şimşek, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'le Fas'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Alman Maliye Bakanlığı, bir mesaj paylaşarak temasların sürmesi temennisinde bulundu.

Alman Bakanlığın yayınladığı mesaja göre; Bakan Şimşek, görüşmede, Türkiye'nin iddialı reform gündemini anlattı. Her iki bakan da ikili iş birliğinde yeni bir sayfa açma konusunda mutabakata vardı.

Ayrıca bu toplantıların Almanya ve Türkiye'de de sürmesi bekleniyor.

"Almanya Türkiye'nin kilit ortağı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'le ilgili şu mesaj paylaştı.

3 milyondan fazla Türk asıllıya ev sahipliği yapan Almanya, dış ticaretten mali ve teknik işbirliğine, turizmden turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı oldu. Bakan Christian Lindner'le tanışmaktan keyif aldım. Marakeş'te bugün erken saatlerde Almanya-Türkiye ve AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

"Şimşek, Erkan, Marakeş'teki IMF toplantılarının yıldızları"

Ayrıca Fas'taki toplantılara ilişkin olarak ekonomist Timothy Ash da bir mesaj yayınlayarak toplantıya katılan Bakan Şimşek ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın çalışmalarını şöyle değerlendirdi:

Türkler-Şimşek, Erkan, Marakeş'teki IMF toplantılarının yıldızları.

"Yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil"

Bakan Şimşek de bu mesajı alıntılayarak şu değerlendirmede bulundu:

Teşekkür ederim. Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması gibi taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız.