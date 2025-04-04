Mehmet Şimşek, Brüksel'de AA'nın ofisini ziyaret etti
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Anadolu Ajansının (AA) ofisini ziyaret etti.

Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nın ardından AA'nın ofisine ziyarette bulundu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bakan Şimşek, Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile düzenlediği ziyarette, AA Avrupa Haberleri Müdürü Nazlı Yüzbaşıoğlu'ndan kurumun Avrupa ve dünya genelindeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AA foto muhabirlerinin ofisin duvarlarını süsleyen fotoğraflarını inceleyen Şimşek, Brüksel ofisi habercileriyle sohbet etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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