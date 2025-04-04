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Ekonomi



Mehmet Şimşek, Brüksel'de AA'nın ofisini ziyaret etti

Mehmet Şimşek, Brüksel'de AA'nın ofisini ziyaret etti Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi toplantısına katılmak için bulunduğu Brüksel'de global ölçekte çalışan haber ajansının ofisini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.