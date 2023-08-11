Merkez Bankası haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon ABD doları fazla verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı.

Ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla cari işlemler dengesi 7 milyar 933 milyon dolar açık vermişti. Haziran ayında ise 1,5 yıl sonra ilk kez fazla verildi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar oldu

Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

Beklenti 422 milyar dolar fazla verilmesi yönündeydi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.