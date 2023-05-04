Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 22,3 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu sundu. Enflasyon orta vadeli tahminlere göre 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 olmak üzere yüzde 18,1 ile yüzde 26,5 aralığında tutuldu.

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Bu yılın ikinci enflasyon raporunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı.

Kavcıoğlu, "Enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmeyerek, 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk." dedi.

Birinci enflasyon raporu değişmedi

Birinci enflasyon raporunda, enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 ve 2025 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyesine gerileyerek azalış eğilimini sürdüreceği tahmin edilmişti.

Türkiye’nin ekonomisi

Kavcıoğlu, raporun sunumunda Türkiye’nin ekonomisi küresel ekonomilerin yaşadığı olumsuzlukları da hatırlatarak değerlendirdi.

Şahap Kavcıoğlu, Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirdeki başarısını aktararak, büyümedeki ivmesinin yukarı yönlü olduğunu ifade etti.

Sanayi üretimdeki gelişmenin son dönemde arttığını dile getirerek, depremin ekonomiye olan etkilerinin de telafi edilmesi için çalışmaların yürütüleceğini aktardı

Sanayi üretim endeksinde artış yaşandığını belirten Kavcıoğlu, gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üç katı gelişme katedildiğini belirtti.

Enflasyondaki düşüş

Kavcıoğlu, nisanda enflasyon yüzde 43,7'ye düştüğünü; enflasyondaki düşüşte kur istikrarının belirleyici rol oynadığını belirterek "Enflasyonda hedeflerdeki sapma et ve süt ürünleri ile talebinin artması, konuttaki arz-talep dengesizlikleri etkili oldu." açıklamasında bulundu.

Kavcıoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir.

Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Son dönemde bankacılık sektörü kaynaklı sıkıntılar gelişmiş ülkelerde finansal risklerin artmasına yol açtı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı.

Döviz piyasasındaki oynaklıkların azalmasında da önemli bir çıpa vazifesi gören güçlü rezerv yapımızı koruyacağız.

Yeni şirketlerin patent başvuruları yüzde 10 artmıştır.

Deprem sonrasında toparlanma deprem bölgesinde ve yurt genelinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Güçlü bir toparlanma eğilimi sürmektedir.

Afet bölgesinden yapılan ihracat nisan ayında bir önceki yılın aynı seviyelerine yaklaşmıştır.

İstihdam 3,3 milyon arttı. İş gücüne olan katılıma karşın işsizlik 3,1 puan düştü. Toplam istihdam 4 milyon kişi arttı. Türkiye son yılda istihdamını en çok artıran ülke oldu.

2022 yılında hizmet sektörünün büyümesini destekleyen turizm güçlü seyrini 2023’te de sürdürdü. Geliri şimdiye kadar en yüksek seyiveye çıktı. Toplam ziyaretçi sayısı 53 milyona ulaştı.

İhracat 2023 yılında düşük talebe rağmen dayanıklılığını kanıtlamaya devam etmektedir.

2023’yılında enerji fiyatlarındaki gerilemenin olumlu etkileri ithalatımıza yansımıştır.

2023’ün geri kalanı cari dengenin korunacağı bir yıl olacaktır. 2023’a kadar 289 milyon dolar katkı sağlanacağı tahmin ediyoruz. Toplam kredi büyümesi artış kaydetmiştir.

Liralaşma Stratejisi ile bankacılık alanında önemli liralaşma sağladık. Bankalardaki liralaşma yüzde 35,5 seviyesinden yüzde 59,5 seviyesine ulaştı.

Enerji fiyatları daha uygun şekilde yansıtılacağını tahminlerimize dahil ettik. Kuraklıklar giderildi. Kırmızı et kaynaklı gıda enflasyonu yüksek geldi.