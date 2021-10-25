Meyve üretiminde artış bekleniyor

TÜİK, "Bitkisel Üretim 2.Tahmini, 2021" verilerini yayınlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "Bitkisel Üretim 2.Tahmini, 2021" verilerine göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebzelerin, bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi.

Üretim miktarlarının, 2021 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12, sebzelerde yüzde 0,2 azalacağı, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4,6 oranında artacağı tahmin edildi.

MEYVE ÜRETİMİ 2021 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTACAK

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 oranında artarak yaklaşık 24 milyon 700 bin ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0,3, üzümde yüzde 12,8, kirazda yüzde 6,8 oranında azalış olacağı tahmin edilirken, şeftalide yüzde 1,1, çilekte yüzde 20,3, zeytinde yüzde 35,4 oranında artış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 14,7, portakalda yüzde 30,6, limonda yüzde 30,4, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 2,9 oranında artış olurken Antep fıstığında yüzde 59,7 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

Muz üretiminin yüzde 19,1 oranında artacağı, incir üretiminin ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olacağı tahmin edildi.