Müzayedede 10 milyon liralık klasik araç satıldı Klasik otomobilleri beğenmeyen yoktur. Hem döneminin çizgilerini bugüne taşır, hem de zamanın teknolojisinin zamana karşı direnci ile kendisine hayran bırakır.

AA Renk renk, model model klasik araçlar için İstanbul'da müzayede yapıldı. 1953-1999 model yılı arasında değişen toplam 26 klasik araç satışa çıktı. Müzayede, 200'den fazla klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleşti. Açık artırma 1 saat sürdü. Müzayede sonunda toplam satış değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan klasik araçlar yeni sahipleri ile buluştu. Araç modelleri ve fiyatları Müzayede kapsamında, 1956 model Chevrolet Corvette, 2,5 milyon liradan, 1964 model Mercedes-Benz SL 230, 2,5 milyon liradan, 1982 model Alfa Romeo Spider, 1 milyon 100 bin liradan, 1973 model Jaguar E-TYPE ise 3 milyon 650 bin liradan alıcı buldu.