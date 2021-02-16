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    New York Fed imalat endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

    Fed'in, New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan şubat ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayınlandı.
    • AA
    • 16.02.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 17:33
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    New York Fed imalat endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

    ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, şubatta 8,6 puan artarak 12,1 değeriyle 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

    İMALAT ENDEKSİ, PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

    Bu dönemde piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösteren verinin, şubatta 6 değerini alacağı öngörülüyordu.

    EYLÜL AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI

    Geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan endeks, ocakta 3,5 değerinde gerçekleşmişti.

    Yeni sipariş endeksi, şubatta 4,2 puan artarak 10,8 değerine çıkarken, sevkiyat endeksi 3,3 puanlık azalışla 4'e indi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 31,9'dan 34,9'a yükseldi.

    New York Fed imalat endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı #1

    BÜYÜME VE DARALMANIN ÖLÇÜTÜ

    Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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