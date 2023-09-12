Sezon açıldı! Bolu’da hamsinin fiyatı 40 lira düştü Balık avı sezonu 1 Eylül'den itibaren başladı. Balıkçılar bu yıl hamsinin bol olmasını bekliyor. Şartlar böyle olunca da balık fiyatları düşmeye başladı.

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İHA

Balık fiyatları şehirden şehre değişiklik gösteriyor ama genelde de av sezonu başladığı günden bu yana fiyatlar ucuzluyor.

Bolu’da ise 1 Eylül’de tezgahlarda 120 liradan yerini alan hamsi, 40 lira düşerek 80 liradan satılmaya başlandı.

Balıkçılara göre fiyatlar biraz daha düşebilir ama çok da aşağıya düşeceğini tahmin etmiyorlar.

Bolu’da tezgahta en fazla hamsi satılıyor. Balıkçılar da bu sezon hamsinin bol olacağını ifade ediyor.

“Bu sene hamsi senesi olacak”

Hamsinin bol olduğunu dile getiren balıkçı Hakan Yıldız'ın görüşleri ise şöyle:

Balık sezonu iyi, güzel açtık bu sene. Hamsi, bol bu sene. Palamut yapamadık bu sene az çıktı. Geçen sene de palamut boldu. Bu sene palamut çok az, daha tezgahlara düşmedi. Bu sene hamsi senesi olacak gibi. Şu anda bu mevsime göre durum iyi. Hamsi sezonun başından beri tezgahlarda oluyor. 120 lira gibi bir fiyattan açtık bu yıl hamsiyi, şu an 70-80 lira bandına kadar düştü. Biraz daha düşebilir ama çok da aşağıya düşeceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü belli bir masraf var. Ama belli de olmaz 50 liraları görür diye umut ediyoruz.

“Balık, diğer besinlere göre daha uygun”

Diğer besinlere göre hamsinin fiyatının uygun olduğunu ifade eden Yıldız, balığa talebin devam edeceğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Vatandaşın talebi şu an iyi. Şöyle söyleyeyim, tabii piyasa malum vatandaş zor durumda zaten. Balık biraz daha uygun gibi diğer besinlere göre. O yüzden biraz talep görüyor. Mevsimimize göre talep var. Vatandaş balığı özlemiş.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)