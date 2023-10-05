Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1.392 sözleşmeli personel alınacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, GİB'e alınması planlanan personele dair bilgi vererek başvuru şartlarını da aktardı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, bakanlığın yeni işe alım yapılacak personelin görev konuları ile birlikte hangi göreve kaç kişi alınacağını da açıkladı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (GİB) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında, 1.231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Bakan Işıkhan, sözleşmeli personel alımı için 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuru yapılması gerektiğini belirterek şu dilekte bulundu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Detaylar ve başvuru için

Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemi takip edilecek. ÖSYM tarafından 5-11 Ekim tarihleri arasında tercihler alınmak suretiyle KPSS puanı baz alınarak yerleştirme işlemi yapılacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)