Tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde aylık yüzde 4,47 arttı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 71,96, aylık yüzde 4,47 artış gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı.

Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,47 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 46,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,96 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 91,66 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,23 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,50 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,54 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,28 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,74 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,10 artış gerçekleşti.

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