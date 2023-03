TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu genişletiliyor

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 91. Hesap dönemi Genel Kurul Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, toplantıda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacağından Liralaşma Stratejisine ve dijital para ile ilgili çalışmalara kadar birçok gelişmeyi aktaran bir konuşma yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, konuşmasında, "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımıyla genişletilmesine yönelik çalışmalara başladık." açıklamasında bulundu.

Geçen yıl koronavirüs salgınının olumsuz etkileri henüz tam giderilememişken Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu arz kısıtlarının tekrar belirginleştiğini, başta enerji olmak üzere küresel emtia ve gıda fiyatlarında hızlı artışlar yaşandığını ifade eden Kavcıoğlu, küresel finansal koşulların da sıkılaşması sonucunda 2022 yılının gerek jeopolitik gerekse ekonomik ve finansal belirsizliklerin olağanüstü düzeyde yüksek seyrettiği bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Kavcıoğlu, 2022 yılında küresel arz şoklarına ve Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, şu açıklamada bulundu:

Küresel arz şoklarının etkilerini yitirmesi ve döviz piyasalarında görülen istikrarla birlikte 2022 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonun ana eğiliminde kademeli normalleşme sürecinin başladığına işaret eden Kavcıoğlu, şu açıklamada bulundu:

Kavcıoğlu, 2022 yılında, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla tüm politika araçlarında Türk lirasını önceleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecini yürüttüklerini anlattı. Bu kapsamda, bütüncül bir yaklaşımla oluşturdukları "Liralaşma Stratejisi"ni uygulamaya koyduklarını vurgulayan Kavcıoğlu, "Liralaşma Stratejisi ile kısa vadede enflasyon ve fiyatlama davranışlarında döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştık. Orta vadede ise üretim ve ihracatı desteklemek suretiyle cari işlemler dengesini güçlendirmeyi hedefledik." değerlendirmesinde bulundu.

Liralaşma Stratejesi'ni uygularken faiz indirimleriyle birlikte finansal istikrar ve fiyat istikrarı üzerindeki riskleri kontrol etmek için makro ihtiyati politika setini hedefli kredi anlayışı çerçevesinde güncellediklerini dile getiren Kavcıoğlu, hedefli kredi anlayışıyla kredilerin yatırımı, üretim ve istihdamı destekleyen faaliyet alanlarında kullanılmasına öncelik veren bir çerçeveyi esas aldıklarını bildirdi.

Kavcıoğlu, hedefli kredi anlayışının bir diğer ayağında ise ihracatın ve ithal ikamesi malların üretimine yönelik yatırımların artmasını teşvik etmek amacıyla 2 yılı anapara geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadeli yatırım taahhütlü avans kredilerini etkin olarak kullandıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

Bir haftalık repo faiz oranını makro ihtiyati politika araçlarıyla birlikte Liralaşma Stratejisi çerçevesinde kullandıklarına dikkati çeken Kavcıoğlu, şöyle konuştu:

Kavcıoğlu, uluslararası rezervleri güçlendirmeye yönelik etkin bir rezerv yönetimi uyguladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

Rezerv biriktirme araçlarından biri olan döviz ve altından dönüşümlü mevduatlar dahil liralaşma politikası çerçevesinde atılan adımların, bankanın bilançosu için nette bir maliyet oluşturmadığının görüldüğünü dile getiren Kavcıoğlu, şunları söyledi:

Kavcıoğlu, ihtiyaç duyulan teknolojik çözüm ve sistemlerin oluşturulması için çalışmalar sürdürdüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Bu çerçevede, ödemeler altyapımızı yenilikçi iş yapma modelleriyle destekledik. 2021 yılında uygulamaya koyduğumuz Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Uygulamamız FAST'in güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir katman servis olan SİPER servisini geliştirerek hizmete sunduk. Ödemeler alanında bir diğer önemli uygulama olan TR karekod kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla düzenleme, altyapı ve tanıtım çalışmalarımıza devam ettik. FAST sisteminin alışverişlerde alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesi için sürdürülen FAST TR karekod çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladık. Ayrıca, açık bankacılık hizmetlerini kullanıma açarak, bankalarımızın GEÇİT altyapısı üzerinden hizmet vermelerine olanak tanıdık. Sonuç olarak, ödeme ve para transferi işlemlerinin sorunsuz, hızlı ve güvenilir bir ortamda her an, her yerde gerçekleşebilmesine katkı sağlayan yenilikçi uygulamalarımızla Liralaşma Stratejimize teknolojik açıdan destek sağladık.