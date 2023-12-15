Türkiye, kendi enerji kaynaklarına yönelerenk, enerjide bağımsızlık faaliyetlerine hız verdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
TPAO'nın mesajında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken hedefin 3 bin 130 metre olduğunu şu ifadelerle aktarıldı:
Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz. Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 3.130 metre.
"Yaz-kış demeden görevdeyiz"
Şırnak’taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz.
"Engel tanımıyor, dağları aşıyoruz”
TPAO paylaştığı videoda Gabar bölgesinde bulunan Şehit Esma Çevik sahası, Şehit Aşbüke Yalçın sahası, Şehit Teğmen Akdeniz Sahası ve Kapanlı 1 Kuyusu’nun ardından yeni çalışmalar “Engel tanımıyor, dağları aşıyoruz” mesajı ile birlikte verildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış