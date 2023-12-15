Haberler



Ekonomi



TPAO Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyor! Hedef 3 bin 130 metre

TPAO Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyor! Hedef 3 bin 130 metre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlanacağını bildirdi.