Türkiye ile Azerbaycan arasında geçiş belgesi kotası arttı

Türkiye ve Azerbaycan ticari ilişkilerini artırmaya hazırlanıyorken kara taşımacılığındaki kotalarda da artışa gidildi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası yüzde 31 artışla 35 binden 46 bine çıkartıldı.

KUKK HEYETİ İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) heyetlerinin, 24-25 Haziran'da İstanbul'da bir araya geldiğini belirtilerek, toplantıya Türk heyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Azerbaycan heyeti adına Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı Karayolu Taşıma İdaresi Başkanı Habib Hasanov'un başkanlık ettiği bildirildi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASI YENİ KARA YOLU TAŞIMACILIĞI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Toplantıda iki ülke arasındaki uluslararası kara yolu taşımacılığı ve Hazar geçişleri konuları istişare edildiği bilgisi verilen açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arası yeni kara yolu taşımacılığı için çalışmaların başladığı kaydedildi.

2021 YILI İÇİN KOTA ARTIŞINA GİDİLDİ

Açıklamada, heyetler arasındaki görüşmede 2021 yılı için kota artışı yapıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“8 BİN İLAVE GEÇİŞ BELGESİ TESLİM ALINDI”

"Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için Tek-Tip Geçiş Belgesi kotası, yüzde 31 artışla 35 binden 46 bine yükseltildi. Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi kotası ise 2 bin 500'den 3 bine yükseldi. 2021 yılı için Türk taşımacılarında kullanılmak üzere toplam 8 bin ilave geçiş belgesi, toplantı sırasında teslim alınarak sınır kapılarına gönderildi."

YENİ ANLAŞMA YAPILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Heyetlerin toplantı sonrasında Türkiye ve Azerbaycan arasında Kasım 1992'de Ankara'da imzalanan İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın yerini alacak yeni anlaşma yapılabilmesi için de çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan tarafının, tehlikeli madde ve gabari dışı taşımalardan alınan ücretlerle şehre giriş vergisinde yapılacak iyileştirmeler konusunda bilgi verdiği vurgulandı.

RO-RO TAŞIMALARI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, Azerbaycan Meclisi’ne sevk edilen kanun teklifinin yakın zamanda onaylanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği belirtilerek, toplantıda Ro-Ro taşımalarının da görüşüldüğü, maliyetlerin optimizasyonu amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığı bildirildi.