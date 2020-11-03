Türkiye Sigorta, acente ve eksperleriyle bölgede hasar tespitine başladı

Türkiye Sigorta'ya İzmir'deki depremin ardından, bölgeden yaklaşık 5 milyar lira teminat tutarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaştırıldı.

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Benli, İzmir'deki depremin ardından hasar tespit ve destek çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Şirketimize yaklaşık 5 milyar lira teminat tutarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır." açıklamasını yaptı.

Türkiye Sigorta İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan deprem dolayısıyla Türkiye Sigorta olarak depremden etkilenen bölge halkının yanında olduklarını belirtti.

BİZ SİGORTACILARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Benli, "Bölge halkımızın yaşamlarına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için biz sigortacılara büyük görev düşüyor. Türkiye Sigorta olarak acentelerimiz ve eksperlerimizle birlikte hızla bölgede hasar tespitine başladık.

7 GÜN 24 SAAT ÇAĞRI MERKEZİMİZ VE TÜM İLETİŞİM KANALLARIMIZDAN BİZE ULAŞABİLİRLER

Depremden etkilenen sigortalılarımız ve iş ortaklarımız 7 gün 24 saat Çağrı Merkezimiz ve tüm iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Hasar ihbarlarını İzmir depremine özel olarak oluşturduğumuz sistem ile çok daha hızlıca alıyor ve süreçlerimizi tamamlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"HIZLICA ÇÖZÜM ÜRETME SORUMLULUĞU İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Sigortalı vatandaşların hasarlarına en kısa sürede çözüm bularak onların hayatlarına en iyi şekilde devam etmelerine destek olmayı en öncelikli sorumlulukları olarak gördüklerini dile getiren Benli, şunları kaydetti:

“ŞİRKETİMİZE 5 MİLYAR LİRA TEMİNAT TUTARINDA TOPLAM 83 ADET HASAR DOSYASI ULAŞTI”

"Türkiye Sigorta'nın bölgedeki ilk hedefi hayat, sağlık, konut, iş yeri, kasko ve tekne sigortası poliçesi sahibi sigortalılarımızdan gelecek hasar ihbarlarının tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak tazminat ödemelerini yapmak. 2 Kasım 2020 itibariyle şirketimize Aydın ve İzmir illeri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 5 milyar lira teminat tutarında yangın, konut, mühendislik ve tekne branşlarında toplam 83 adet hasar dosyası ulaşmıştır. Bölge Müdürlüklerimiz ve acentelerimiz kanalıyla hasar ihbarları tarafımıza ulaştıkça müşterilerimizin zararını en hızlı şekilde karşılama ve hızlıca çözüm üretme sorumluluğu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"SİGORTASIZ OLMAZ GERÇEĞİNİ NE YAZIK Kİ ACI BİR ŞEKİLDE ÖĞRENİYORUZ"

Atilla Benli, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu anımsatarak, bu gerçekle yaşamanın en öncelikli kuralının tedbir almak olduğunu dile getirdi.

Benli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sigorta Birliği’nin iletişim çalışmalarında büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu 'sigortasız olmaz' gerçeğini deprem, sel ve benzeri birçok doğal afette ne yazık ki acı bir şekilde öğreniyoruz. Ülkemizdeki ve bölgedeki sigortalılık oranının artırılması için başta Zorunlu Deprem Sigortası olmak üzere konut, sağlık, kasko ve iş yeri sigortalarının bölgedeki penetrasyonunu artırmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

EV SAHİPLERİ DASK’IN YANI SIRA KONUT SİGORTASI, KİRACILAR EŞYA SİGORTASI, İŞ YERİ SAHİPLERİ İŞ YERİ SİGORTASI YAPTIRMALI

Ev sahiplerinin DASK’ın yanı sıra konut sigortası, kiracıların eşya sigortası, iş yeri sahiplerinin ise iş yeri sigortası yaptırmalarını hatırlatmak gerekiyor.

POLİÇELERE DEPREM TEMİNATI EKLETİLSİN

Bu gibi doğal afet durumlarında oluşacak hasarları karşılayabilmek adına sigortalılarımıza kasko poliçelerine deprem teminatını eklemelerini önemle anımsatıyoruz."