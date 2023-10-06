Türkiye'nin ilk kamera sistemleri üretim tesisi açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, "Büyütech Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde Türkiye'nin, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.

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AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "Büyütech Türkiye'nin İlk Kamera Sistemleri Üretim Tesisi Açılış Töreni"nde katıldı.

Kacır, günümüzde dijital dönüşüm ve teknolojik ilerlemenin, yeni bir çağın kapılarını araladığını belirterek, dijital gelişmelerin yanı sıra küresel krizlerin de bu rekabeti derinleştirdiğine işaret etti.

Kacır, dijital dönüşümle gelen büyük değişim sürecinde fırsatlara odaklanarak gelişmekte olan ülkeler içinde pozitif ayrıştıklarını ve önemli kazanımlar elde ettiklerini anlattı.

Bakan Kacır, Türkiye'nin tasarlayıp ürettiği insansız hava araçlarıyla dünyada ilk sırada olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, aynı zamanda, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldi"

Türkiye'nin ticari araç, beyaz eşya ve güneş paneli gibi alanlarda Avrupa'da lider olduğunu aktaran Kacır, dijitalleşme ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri şöyle paylaştı:

Hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini, yer gözlem ve haberleşme uydularını milli kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir ülkeyiz. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneklerinden biri olan Togg işte artık yollarda. Türkiye, aynı zamanda, Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı haline geldi. Geçtiğimiz yıl neredeyse tüm dünyada girişim sermayesi yatırımlarında düşüş yaşanırken, ülkemizde teknoloji girişimleri 1 milyar 600 milyon doların üzerinde bir yatırım alarak rekora imza attı.

"Büyütech uluslararası bir marka olma yolunda önemli adımlar atıyor"

Kacır, bu start-uplardan birinin de Bakanlığın desteklediği ülkenin ilk akıllı kamera sistemini geliştirip üreten Büyütech firması olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

Büyütech 2011 yılında, bizim deyimimizle girişimcilerin can suyu olan Bakanlığımız Teknogirişim Sermaye Desteği ile kuruldu. Büyütech'i Teknogirişimden Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesine 7 farklı program kapsamında destekledik, mobilitede öncü bir teknoloji girişimine onların liderliğinde hep birlikte dönüştürdük. Büyütech bugün Togg'un sürücü yorgunluk algılama ve çevresel görüş kamera sistemlerini üretiyor. Mobilite ekosistemine sağladığı bu önemli katkıyla birlikte Büyütech, uluslararası bir marka olma yolunda önemli adımlar atıyor. Büyütech teknoloji girişimi, 2023 yılı içinde girişim sermayesi fonlarından toplam 4 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Togg'un yanı sıra otomotiv sektörünün küresel devleri ile de yeni nesil kamera sistemleri üzerine AR-GE çalışmalarını sürdürüyor.

Yıllık 800 bin kamera üretim kapasitesi

Açılışını gerçekleştirilen Büyütech Teknoloji Üretim Merkezinin yıllık 800 bin kamera üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kacır, şöyle konuştu:

Merkezin yüksek teknolojiyle lens montajı yetkinliği hem Büyütech'i hem de mobilite ekosistemimizi çok daha ileriye taşıyacak. Bakanlığımızın sağladığı can suyuyla hayat bulan ve ülkemizin mobilite vizyonuyla hızla büyüyen teknoloji girişimlerine en iyi örneklerden biri Büyütech. Bu başarı hikayesi aynı zamanda, son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz AR-GE ve inovasyon ekosisteminin de kat ettiği mesafeyi ortaya koyuyor. İnanıyorum ki girişimcilik ekosistemi önümüzdeki dönemde çok daha fazla Turcorn'lar çıkaracak ve bunlar arasında mobilite girişimlerimiz de yer alacak. Yerli ve milli otomobilimiz Togg'a değer katarak bizleri gururlandıran Büyütech ekibini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)