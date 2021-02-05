Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı 22 kat arttı

Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı 2020'de koronavirüsü saygınının etkisiyle yaklaşık 245 milyon doları buldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen 2020 yılında kişisel hijyen ürünleri ve tıbbi ürünler büyük ilgi gördü. Bu ilginin sonucunda Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı 22 kat artış gösterdi.

Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı da geçen yıl 2019'a kıyasla yaklaşık 21,6 kat artarak 244 milyon 872 bin 760 dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye geçen yıl 135 ülkeye tek kullanımlık tıbbi maske, 116 ülkeye kolonya ihraç etti.

Ülkenin 2020'de gerçekleştirdiği tek kullanımlık tıbbi maske ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 123 kat yükselerek 216 milyon 678 bin 896 dolara çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Tıbbi maske ihracatı 2019'da 1 milyon 800 bin dolar seviyesinde bulunuyordu.

TIBBİ MASKE EN ÇOK ALMANYA'YA SATILDI

Geçen yıl Türkiye'de üretilen tek kullanımlık tıbbi maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31 milyon 400 bin dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 25 milyon dolarla Fransa, 13 milyon 900 bin dolarla Libya, 13 milyon 800 bin dolarla Çin, 12 milyon 100 bin dolarla Romanya takip etti.

Türkiye'den 2020'de en çok tıbbi maske satın alan diğer ülkeler İngiltere, Hollanda, İspanya, Kuveyt ve İtalya oldu.

MASKE İTHALATI 27 KAT YÜKSELDİ

Öte yandan, Türkiye 2020'de 23 milyon 800 bin dolarlık tıbbi maske ithal etti. Söz konusu rakam 2019'a göre 27 kat arttı.

Geçen yıl 48 ülkeden maske ithalatı yapıldı. En çok tek kullanımlık maske satın alınan 5 ülke Mısır, Çin, Almanya, Moldova ve Bulgaristan oldu.

ALMANYA, TÜRK KOLONYASININ EN BÜYÜK TALİBİ

Türkiye'nin kolonya ihracatının tutarı da 2020'de yıllık bazda 2 kattan fazla artarak 28 milyon 193 bin 864 dolar oldu. Bu rakam 2019'da 9 milyon 100 bin dolar düzeyindeydi.

Geçen yıl Türk kolonyasını en çok satın alan ülke 7 milyon 600 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 3 milyon 700 bin dolarla Hollanda, 2 milyon 400 bin dolarla Irak, 1 milyon 600 bin dolarla ABD ve 1 milyon 600 bin dolarla İngiltere izledi.

2020'de Türk ihracatçıların sattığı kolonyanın miktarı 6 bin 952 tona ulaştı.

KOLONYA İTHALATINDA DÜŞÜŞ TRENDİ

Kolonya ithalatı ise 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 azalarak 2 milyon 100 bin dolara geriledi.

Geçen yıl Türkiye 17 ülkeden kolonya ithal ederken, en çok kolonya satın alınan ülkeler İngiltere, Almanya, Polonya, İsviçre ve Irak oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2020'de ülkelere göre tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracat verileri şöyle (dolar):