Uzmanlardan 'hamsi avı yasağı uzatılsın' çağrısı geldi

Hamsi iklim koşullarını nedeni ile beslenemediği için gelişemedi. Bu nedenle 10 günlük av yasağı getirildi ama yetkililer yasağın süresinin sezon sonuna kadar uzatılmasını öneriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdiği Karadeniz'de; uzmanlar ve balıkçılar hamsi popülasyonunun geleceği açısından sürenin uzatılmasını istedi.

Yasak kararını doğru bulan KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, "Alınan karar eksik olmakla beraber kesinlikle doğrudur ve faydası olacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi.

KÜRESEL İKLİM KOŞULLARI NEDENİYLE HAMSİ BESLENEMİYOR

Avı yasaklanan hamsinin neden küçük kaldığı tartışılıyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisi ile Karadeniz’de yaşanan kuraklıkla birlikte kuruyan derelerdeki hamsi yemi olarak bilinen planktonların denizlere ulaşamadığı, beslenemeyen hamsinin de bu nedenle küçük kaldığı değerlendiriliyor.

9 SANTİMETRENİN ALTINDA AVLANMASI YASAK

Türkiye’de 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsinin Karadeniz’e komşu kuzey ülkelerinde ise 7 santimetreye kadar avlandığına da dikkat çeken balıkçılar, hamsinin neslinin tükenme tehlikesi ile de karşı karşıya olduğunu yönünde görüş bildiriyor. Bu tartışmalar sürerken uzmanlar ve balıkçılar hamsi popülasyonunun geleceği açısından sürenin uzatılmasını istedi.

“HAMSİ AV YASAĞI SÜRESİ UZATILMALI”

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, bakanlık kararının 1 yıl süreli hamsi avı yasağına zemin oluşturması açısından değerli bulduğunu söyledi. Av baskısı nedeniyle hamsi stokundaki azalmaya bakanlığın sessiz kalamadığını belirten Prof. Dr. Dinçer, "Alınan karar eksik olmasıyla beraber kesinlikle doğrudur ve faydalı olacaktır. Ancak bu yasaklar, '10 günde hamsi istenilen 9 santimetre büyüklüğe ulaşır, ondan sonra avlayalım' demek değildir. Hamsinin 10 günde arzu edeceğimiz büyüme düzeyine ulaşması mümkün değil. İnsanlar nasıl ergenliğe kadar hızlı büyüyüp sonra büyümesi yavaşlarsa aynısı hamside de olur. 7 santimetrelik bir hamsi 1 yılda 3 santim büyüyecek, bu da ayda yaklaşık 3 milimetreye tekabül ediyor. Yani biz hamsiyi 1 ay beklesek avlayabilecek boya ulaşacağı anlamında gelmez." diye konuştu.

“AV BASKISI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU”

Hamsi avının yasaklanmasında, aşırı av baskısı ve iklim değişikliği nedeniyle alındığını ifade eden Prof. Dr. Dinçer, "Normalde son 50 yıllık meteorolojik verilere baktığımızda, ocak ayında deniz suyu sıcaklığının 9 derecelerde olması bekleniyor. Ancak şu an 11 ile 14 derece aralarında olduğu görülüyor. Mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerindeyiz ve bu da çok büyük farklılıklar yaratıyor. Hamsinin sürüler oluşturması ve avlanabilecek yapıya ulaşması için deniz suyu sıcaklığının 10 derecenin altında olması lazım. Hamsi bizim sularımıza Kafkasya sahillerinden kışlamak için gelmektedir. Belki de bu göç tam olarak da gerçekleşmedi. Çünkü su sıcaklığı da orada istenilen seviyeye gelmiş değil ve sürüler denizlerimizde dağınık haldedir, bu da hamsi avını avı verimsiz hale getirmektedir." dedi.

“SEZON SONUNA KADAR YASAKLANSIN”

10 günlük av yasağını az bulduğunu söyleyen balıkçı Salih Ertaş ise, “Sezon sonuna kadar hamsi avının yasaklanması lazım. Şimdi Marmara tarafından hamsi geliyor ama bu tarafta zaten ince hamsi vardı. İnce hamsi tutmak zaten günahtır. Yasakların birkaç ay hatta sezon sonuna kadar uygulanması lazımdı.” dedi.

Kısa süreli yasakların geçici çözümler olduğunu ifade eden balıkçı Ali Ergül de, “Hamsi sezonunu şu anda kapatsalar bence daha iyi olur.” Şeklinde görüşlerini iletti.