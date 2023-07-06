Vedat Işıkhan, 81 ilin SGK ve İŞKUR yetkilileriyle EYT'deki son durumu konuştu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 81 ilin Türkiye İş Kurumu İl Müdürleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlerinden online olarak brifing aldı.

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Emeklilikte Yaşa Takılan olarak bilinen EYT sorunu aşıldı.

Sorunun aşılmasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları fazla mesai yapmak zorunda kaldı.

SGK İl Müdürleri ile ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nda düzenlenen toplantıda bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT konusunda görev alanlara teşekkür etti.

Işıkhan, ayrıca yapılan çalışmalar ve projeler hakkında ile il müdürlerinden bilgi aldı.

"Büyük hedefler için çalışmaya devam" mesajı verildi

Ardından İŞKUR il müdürleri ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, daha önce 2023 hedefleri için nasıl çalışıldıysa bundan sonra daha büyük hedefler için çalışmaya gayret edeceklerini ifade etti.