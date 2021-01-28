Wood Mackenzie: Petrol talebi günlük 6.3 milyon varil artacak

Küresel petrol talebinin, bu yıl geçen yıla göre günlük 6 milyon 300 bin varil artması bekleniyor.

Küresel petrol talebinin, koronavirüs salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmaları ve küresel ekonomik toparlanmanın etkisiyle hayatın normale dönmesine parelel olarak, bu yıl geçen yıla göre günlük 6 milyon 300 bin varil artarak günlük yaklaşık 96 milyon 700 bin varile ulaşması beklentisi taşınıyor.

GÖZLER, KORONAVİRÜS SALGINININ GELİŞMELERİNDE

Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'den yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca arz tarafında gözler Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim ve kesinti kararları ile koronavirüs salgınındaki gelişmelerde olacak.

RAFİNERİ KULLANIMINDA DÜŞÜŞLER YAŞANACAK

Talepte güçlü artış öngörülmesine rağmen rafineri kullanımında düşüşlerin yaşanacağı sektör için 2021'in bir diğer sıcak konusu yenilenebilir kaynaklar olacak. Ayrıca enerji dönüşümü ve birçok entegre petrol şirketinin karbonsuzlaştırma talepleri kapanma tehdidi altındaki rafineriler için bir umut olabilir.

“TALEP BU YIL GÜNLÜK 6 MİLYON 300 BİN VARİL ARTACAK”

Geçen yıl koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan benzeri görülmemiş petrol talebi şokunun ardından talebin bu yıl, günlük 6 milyon 300 bin varil artışla günlük yaklaşık 96 milyon 700 bin varile yükselmesi bekleniyor.

"PETROL TALEBİ AŞININ DAĞITIM HIZINA BAĞLI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen araştırma şirketinin Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, şirketin sektöre ilişkin kısa vadeli tahminlerine göre aşıya bağlı olarak, yüzde 5'lik küresel büyüme ile desteklendiğini kaydederek, "Küresel petrol talebindeki iyileşmenin hızı ve gücü, koronavirüs aşı dağıtımının hızına ve küresel ekonomik iyileşmeye bağlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.