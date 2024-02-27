Yeni sistem onaylandı! Avrupa Birliği para transferlerini hızlandırıyor Artık anında ödeme sistemiyle hem aynı ülke içinde hem de başka AB ülkeleri arasında euro para transferi, mesai saatleri dışında da 10 saniye içinde yapılabilecek.

AA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bankacılık uygulamalarında önemli bir aşamaya geçti.

Mevcut durumda AB ülkeleri arasında para transferleri, birkaç gün sürebiliyordu. Transferler hızlandırıldı.

AB Konseyi, euro para transferine yönelik "anlık ödemeler" düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Böylece euro para transferlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesi sağlandı.

Buna göre, anında ödeme sistemiyle hem aynı ülke içinde hem de başka AB ülkeleri arasında euro para transferi, mesai saatleri dışında da 10 saniye içinde yapılabilecek.

Euro cinsinden paralar anında gönderilecek ve anında alınacak

Banka gibi ödeme hizmeti sağlayıcılarının, euro cinsinden anında "gönderme" ve "alma" hizmetini sunması gerekecek.

Fiyat düzeyi düşük olacak

Bu finans kurumlarının işlem için uygulayacakları ücret, standart kredi transferleri için uygulanan ücretten yüksek olamayacak.

Üçüncü ülke altyapılarına olan bağımlılık azaltılacak

Böylece, üçüncü ülke finans kurumlarına ve altyapılarına aşırı bağımlılık azaltılırken Avrupa'daki ekonomi ve finans sektörünün stratejik özerkliği geliştirilecek.

Yeni ödeme sistemiyle Avrupa ödeme şirketlerinin ABD firmaları Visa ve Mastercard ile rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)