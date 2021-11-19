Yerli turist yabancı turist ayrımı değil erken rezervasyon farkı

Turizmciler, yabancı turistin yerli turiste oranla daha fazla ödeme yaptığına dair algının yerleştiğini ama asıl nedenin yabancıların erken rezervasyon indirimlerini takip etmeleri olduğunu belirtti.

Turizm sektörü koronavirüs nedeniyle son iki yıldır zor bir dönemden geçti ve aşılanmanın artmasıyla normalleşmeye doğru adımlar atıldı. Gelinen noktada 2021'in ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise beklenin üzerinde turist girişi gerçekleşti.

"YERLİ TURİST DE ERKEN REZERVASYON YAPSIN"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yerli turistin uygun koşullarda tatil yapabilmesi için erken rezervasyon imkanlarından faydalanması gerektiğini bildirdi.

Bağlıkaya, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 2022 Erken Rezervasyon Kampanyası Toplantısında, hem vatandaşın uygun koşullarda tatil yapabilmesi hem de sektörün önünü görebilmesi için erken rezervasyonun önemli olduğunu söyledi.

“GELECEK YILDAN DAHA UMUTLUYUZ”

Bağlıkaya, gelecek yıldan daha umutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2022'nin yurt dışı turizmi açısından daha iyi bir yıl olacağını göz önüne alırsak, vatandaşın istediği yerde istediği tarihte uygun fiyata tatil yapabilmesi ancak erken rezervasyonla mümkün.

YERLİ TURİSTLERİN TATİLE YABANCILARDAN DAHA FAZLA ÖDEDİĞİNE DAİR ALGI VAR

Maalesef yıllardır yerli turistlerin tatile yabancılardan daha fazla ödediğine dair bir algısı var. Bu aslında yabancı tur operatörlerinin çok önceden ve hacimli garanti ödemeleri yapmalarından kaynaklanıyor. Uygun ödeme ve iptal koşulları getirildiği için yerli misafir de bu imkandan yararlanabiliyor."





"ACENTELERİMİZ ÇOK SAYIDA SEÇENEK SUNUYOR"

Yurt dışından gelecek yüksek talebin sezonda uygun fiyatta tatil yapma olanağını ortadan kaldırabileceğini vurgulayan Bağlıkaya, bu dönemin tatil rezervasyonu için erken değil, tam zamanı olduğunu bildirdi.

Bugün sektör paydaşlarının uygun koşullarda tatil paketlerini açıklayacaklarına değinen Bağlıkaya, şöyle konuştu:

“AMACIMIZ TURİZMİ 4 MEVSİME VE 12 AYA YAYMAK”

"Acentelerimiz sadece deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda ülkemizin her bir köşesini kapsayacak şekilde kültür turları başta olmak üzere diğer turizm çeşitleri için de çok sayıda seçenek sunuyor. TÜRSAB olarak her zaman önceliğimiz vatandaşlarımızın hakkı olan ihtiyacı olan tatili uygun koşullarda ve güvenli biçimde gerçekleştirebilmelerini sağlamanın yanında turizmi 4 mevsime ve 12 aya yaymaktır. Seyahat acenteleri bölgesel kalkınma, turizmin 12 aya yayılması ve ülke ekonomisine katkı için çalışmaktadır."





“TÜRK TURİZMİ GELECEK YILDAN İTİBAREN BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türk turizminin gelecek yıldan itibaren büyümeye devam edeceğini söyledi. Narin, yatırımların teminatının seyahat acenteleri ile tur operatörleri olduğunu, bunlarla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.