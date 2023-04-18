Elazığ'da göl manzaralı deprem konutları dikkat çekiyor 3 yıl önce yaşanan depremin ardından zarar gören binaların yerine 24 bin 83 konut inşa edildi. Yeniden inşa edilen Sivrice ilçesinde depremzedeler güvenli konutlarda yaşamlarını sürdürüyor.

İHA

Elazığ, 24 Ocak 2020'de 6,8 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Kentte 37, Malatya'da da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybettiği bölgede, 25 binden fazla konut hasar gördü.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde, 24 bin 83 konutun inşa edilmesi için harekete geçildi.

Kısa sürede tamamlanan TOKİ konutları, kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Göl manzaralı konutlar dikkat çekiyor

Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa edildi.

Kentte şimdilerde yapımına başlanan ve tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen göl manzaralı 305 konut ve 86 iş yeri, manzarası ile dikkat çekiyor.

Güvenli konutlarda yaşam başladı

TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Göl manzaralı TOKİ konutlarına yerleşen hak sahipleri güven içerisinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Recep Tayyip Erdoğan’ın yer yurdu cennet olsun"

88 yaşındaki Emine Sürmez, “Evlerimiz cennet, biz memnunuz. Recep Tayyip Erdoğan’ın yer yurdu cennet olsun. Allah, ona uzun ömür versin.” dedi.

"Evlerimizi de görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok"

Vatandaşlardan Saim ise, “Konutlarımız gerçekten güzel. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin. Allah, Cumhurbaşkanımıza can sağlığı versin. Gerçekten evlerimiz çok güzel, memnunuz. Allah, bir daha böyle felaketler de yaşatmasın. Evlerimizi de görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Göl manzaralı evlerimizden memnunuz.” diye konuştu.