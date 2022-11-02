Manavgatlı afetzedelerin yaraları sarıldı

Bir yıl önce çıkan yangından sonra bölgede başlayan çalışmalar devam ederken konutları tamamlanan yangınzedeler, yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan yangın, cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti.

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu afet olayının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile bölgede yaralar sarılmaya başlandı.

187 konut teslim edildi

Yangınzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeni evler ve ahır yapılmaya başlandı.

45 köy ve mahalleyi etkileyen afetin ardından yapımına başlanan 880 konuttan 187’si hak sahiplerine teslim edilirken, 150 konut da yakında hak sahiplerine verilecek.

"Söz verdik, sözümüzü tuttuk"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Söz verdik, sözümüzü tuttuk.” notunu düştü.

İHA'nın aktarımına göre; videoda afetzedeler devletin kendileri için tüm imkanları sunmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

Manavgatlı afetzedeler evlerine kavuştu VİDEO



"40 yıllık birikimim yarım saatte bitti"

Yangında evini kaybeden Manavgat'ın Kalemler köyü sakinlerinden Urkiye Özen, duygularını anlatırken o günü tekrar hatırlamak istemediğini belirterek, “O gün kara bir gündü. Zaten bir iki gün sonra aklımız başımıza geldi. Evimizi, yerimizi kaybettik. 40 yıllık birikimim yarım saatte bitti, 40 dakikada. Bir sene içerisinde evimize girdik. Sözlerini tuttular. Bir evin bir senede yapılması kolay mı? Evlerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, ‘Bir yıl içerisinde sizin evinizi teslim edeceğim/ dedi, sözünü yerine getirdi.“ şeklinde konuştu.

"Senin traktörünü yollayacağım dedi"

Kalemler köyü sakinlerinden Mithat Akça, “Cumhurbaşkanımız geldi bizim köyümüze yangından 3 gün sonra. Cumhurbaşkanımızla biz bir araya geldik, toplandık. Cumhurbaşkanı benim omzuma elini koydu, ‘Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti’ dedim. Üç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni kendisi aradı, ‘Senin traktörünü yollayacağım, söz’ dedi. Bir hafta, on gün sonra traktörler bize geldi, teslim aldık." dedi.

"Hemen ahıra başlayın talimatını verdi"

Yangın afetinden etkilenen başka bir vatandaş da, “Bakanımız Murat Kurum köyümüze gelerek bizleri teselli etti. Ahırımız yanmıştı. ‘Hemen ahıra başlayın’ talimatını verdi. Sağ olsun yetkililer de ölçtüler biçtiler, bir ayda ahırımızı yapıp teslim ettiler.” ifadelerini kullandı.

"Şu evi hiç kimse bu köyde bir senenin altında yaptıramazdı"

Manavgat'ın Kepezbeleni köyü sakinlerinden Murat Arslan, “Ne isteriz devletten biz? Evimiz yandı değil mi? Oturacak bir yer hemen. Şu evi hiç kimse bu köyde bir senenin altında yaptıramazdı, mümkün değildi.” diyerek duygularını ifade etti.

"Hep birlikte yaralarımızı sarmaya başladık"

Yangından etkilenen diğer vatandaşlar duygularını şu şekilde dile getirdiler:

“Afetin hemen ertesi günü devletimiz sağ olsun hemen buradaydı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya başladık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve TOKİ’den de Allah razı olsun. Bizi bir an evvel dışarıdan kurtardılar.” dedi.