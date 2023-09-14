TOKİ'den ev ve iş yeri sahiplerine peşin ödemede indirim müjdesi TOKİ'nin konut ve iş yeri sahipleri için kalan borçların peşin ödenmesi halinde uygulanacak yüzde 25 indirim kampanyası, 21 Eylül’de başlayacak ve 19 Ekim’de sona erecek.

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AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla alınan ve geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri yeni bir kampanya düzenledi.

Kampanyaya göre, konut ve iş yeri sahipleri kalan borçlarını peşin ödemek isterse yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kampanyadan TOKİ'den ev ve iş yeri almış, geri ödemesi 2022 yılı Haziran ayının sonuna kadar başlamış olanlar faydalanabilecek.

Alıcılar borç bakiyesinin peşin olarak kapatması durumunda yüzde 25 oranında indirim imkanından yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

Kampanya 21 Eylül'de başlayacak

Konut ve iş yeri alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini, 21 Eylül-19 Ekim 2023 tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankadan öğrenebilecek. Yüzde 25 indirim kampanyası 21 Eylül’de başlayacak ve 19 Ekim’de sona erecek.

Geriye dönük taksik ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı

Alıcıların, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması şartı da var.

Borçlarını kapatmak isteyenler aracı bankadan konut kredisi kullanabilecek

Kampanyaya dahil olan konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isterse de Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Bakan Özhaseki duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TRT canlı yayında kampanyaya ilişkin detayları şu ifadelerle anlattı: