Yabancılar konut alırken ağustosta İstanbul'u tercih etti Türkiye genelinde yabancılar ağustos ayında İstanbul'u tercih ederken, yılın ilk ayından ağustosa kadar geçen 8 aylık süreçte ise Antalya liderliğini korudu.

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri Ağustos 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.

TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı konut satışlarına göre, Antalya, İstanbul'un ardından ikinci sıraya düştü.

Rusların Antalya'ya ilgisinin azalması ile ilgili konut fiyatlarındaki fahiş artış ve Rusların Dubai gibi şehirlere yönelmesi neden olarak gösterildi.

8 aylık toplamda Antalya ilk sıradaki yerini korudu.

Ocak-ağustos sonu sekiz aylık dönemde, İstanbul 17 bin 408 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Ardından 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 9,0 pay ile Ankara, 6 bin 504 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir sıralandı.

Üç büyük ili, 5 bin 707 konut satışıyla Antalya izledi.

Konut satışları ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 797 bin 418 olarak gerçekleşti.

Yabancıya konut satışında İstanbul yeniden ilk sıraya yükseldi

Yabancılara konut satışında ise Rusya-Ukrayna savaşına kadar olan dönemde genellikle 1'inci sırada olan İstanbul, geçen sene ve bu yıl temmuz ayı sonuna kadarki satışlarda Antalya'nın arkasında yer aldı.

Ağustos ayı verilerine göre, yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak 3 bin 58 oldu.

Ağustos ayında toplam konut satışı içinde yabancılara satışın payı yüzde 2,5 oldu.

Yabancılara konut satışında ilk sırayı 1066 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 919 konut satışıyla Antalya, 248 konut satışıyla Mersin izledi.

Sekiz ayda en çok satış Antalya'da

Yabancılara ocak-ağustos döneminde konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,6 azalarak, 25 bin 134 oldu.

Sekiz aylık toplam satışlarda geçen yılın aynı döneminde 13 bin 71 adet konut satışı yapılan yabancılara, bu yıl 9 bin 365 konut satıldı. Antalya, sekiz ayda 9 bin 365 konutla yabancılara en çok satış yapılan il oldu.

Sekiz aylık dönemde Antalya'nın ardından yabancılara en çok konut satışı yapılan diğer iller ise şöyle sıralandı; İstanbul 7 bin 987, Mersin 1965, Ankara 790, Bursa 705, Yalova 698, İzmir 540, Muğla 436, Trabzon 369, Sakarya 368.

İstanbul, ağustosta yabancıya konut satışında Antalya'yı geçti

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, geçen yıla göre neredeyse yarıya düşen yabancılara konut satışındaki sebeplerin, Rusya ve Ukrayna'dan yaşanan göçün azalması, Antalya ve İstanbul'daki fahiş fiyatlar nedeniyle alım güçlerinin düşmesi ve buna bağlı, özellikle Rusların rotasını Dubai gibi şehirlere çevirmesi olduğunu dile getirdi.

Ruslar yine ilk sırada

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı, Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Onları da sırasıyla 342 konutla İran, 220 konutla Irak ve 141 konutla Kazakistan vatandaşları izledi. 8 aylık toplamda da Ruslar 7 bin 961 konut alımıyla ilk sırada. Diğer ülkeler İran 3 bin 271, Irak 1408, Ukrayna 1219, Kazakistan 1001, Almanya 890, Kuveyt 614, Azerbaycan 544, Suudi Arabistan 500, Amerika Birleşik Devletleri 486, Çin 472, Afganistan 450, İngiltere 443 şeklinde sıralandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)