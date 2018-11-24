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Esad güçlerinden İdlib'e saldırı: 5 ölü

Beşşar Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatını yine ihlal etti.

AA | 24.11.2018 - 15:26..
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Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan ve Soçi Mutabakatı'na göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırılar düzenliyor.

OKULLARIN BULUNDUĞU BÖLGEYE ROKETLİ SALDIRI

Esad rejimi ve destekçilerinin, İdlib'in doğu kırsalındaki Cercenaz beldesinde çok sayıda okulun bulunduğu bölgeye roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin çıkış saatinde Cercenaz beldesine saldırı gerçekleşti. Saldırıda, aralarında iki öğrenci ve 3 kadın toplam 5 sivil hayatını kaybetti." dedi.

17 Eylül'de imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan bu yana, rejimin saldırılarında toplam 32 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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