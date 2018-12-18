Eşarbı makineye takılan kadın işçi ölümden döndü

Çavuşoğlu: Esad ile çalışacağız anlamında bir şey söylemedim

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist olduğu ithamında bulunan terör örgütü yanlısı bir hesabın sosyal medya iletisini paylaşmasının ardından özür diledi.

Maaşlarının iyileştirilmesini isteyen bir grup kamu ve özel sektör çalışanı teknisyen, iş yerlerinde sarı yelekler giyerek eylem yaptı

Halid el-Yemani ile Husiler yaptıkları açıklamalarda İsveç'te varılan ve Hudeyde kentini kapsayan ateşkes anlaşmasına uyacaklarını belirtti

İrem Derici: Uludağ kadar ağzım var

Geçen hafta Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik muhtemel harekatını "kaygı verici" ve "kabul edilemez" olarak nitelendiren Pentagon, geri adım attı.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.