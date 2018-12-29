Fransız polisi sipariş ettiği silahları kullanıyor

6 haftadır aralıksız devam eden 'Sarı Yelekli'lerin protestosu bu haftayla birlikte yedinci haftaya girdi. Fransız polisi; protestoculara müdahale etmeyi sürdürüyor.

FRANSIZ POLİSİ SİPARİŞLERİ KULLANIYOR

Hatta Fransa İçişleri Bakanlığı; Fransız polisi için 730 biber gazı silahı sipariş edilmişti. Bu hafta bu silahlar ilk kez görücüye çıktı ve protestocuların üzerinde denendi.

ÜNLÜ OYUNLA ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ

Sarı Yeleklilerin Paris'in kuzeyinde ara sokaklara kadar dağıldığı belirtildi. Hatta Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Russian Today, bunu Pac-Man adlı oyunla da özdeşleştirdi.

FRANSIZ POLİSİNDEN YİNE SERT MÜDAHALE

Protestocuları durdurmak isteyen Fransız polisi ise zaman zaman sert müdahalelerde de bulunuyor.