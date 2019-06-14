Gazeteci Murat Alan saldırıya uğradı

Öğlen saatlerinde evinden çıkan Murat Alan, 4 kişiyle karşı karşıya kaldı.
Beyzbol sopalı saldırganlar olay yerinden kaçarken, Murat Alan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saldırganın kimliklerini tespit etmeyi başardı.
SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesine yönelik ifadeleriyle ilgili soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı verilerek, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.