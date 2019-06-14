Gazeteci Murat Alan saldırıya uğradı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın konut sıkıntısı çektiğini ve bu soruna çözüm üretmek için çalıştıklarını açıkladı.

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu feci bir şekilde döven Ufuk Özdoğru, mahkemede pişman olduğunu söyledi.

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G.Saray'ın kutlama videosunda trafik kazası

Twitter hesabından bir kutlama videosu yayınlayan Galatasaray, sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü yayınlanan videoda Beylikdüzü'nde yaşanan bir trafik kazasının görüntüleri de yer aldı.