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Google’ın yapay zeka uzmanı Apple’a katıldı

Google'ın yapay zeka uzmanı Ian Goodfellow, makine öğrenmesi görevi için Apple'a geçti.

DHA | 08.04.2019 - 09:14..
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Google'ın yapay zeka uzmanı Ian Goodfellow, Apple’ın FaceID ve Siri uygulamaları için yapay zeka özellikleri üzerinde çalışan Özel Projeler Grubu’nda, Makine Öğrenimi görevini üstlenmek üzere Apple’a transfer oldu.

CNBC’de yer alan haberde, LinkedIn profilinde işverenini Apple olarak değiştiren Goodfellow’un Google’ın yapay zeka uzmanı olarak tanındığı belirtilirken, Goodfellow yapay zeka teknolojisinin üretken çekişmeli ağlar olarak da bilinen ve ilginç ve yaratıcı videolar, ses kayıtları ve metinler oluşturmayı kapsayan yaklaşımına ilişkin çeşitli çalışmalar gerçekleştirmişti.

apple

Google'da yapay zeka konusunda uzmanlaşan Goodfellow'un Apple'a geçmesi, şirketin yapay zeka teknolojilerindeki gücünü biraz daha artırmış olacak.

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