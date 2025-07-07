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2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti kesinleşti

2025 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile netleşti. Ücret 280 bin 850,54 TL olarak belirlendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti kesinleşti

Milyonların beklediği o haber geldi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Temmuz tarihinde açıkladı.

Enflasyonun aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,35 olarak gerçekleşmesiyle birlikte, memur/emeklinin maaş zammı yüzde 15,57 olarak netleşti.

Yılın son 6 aylık enflasyon farkı kesinleşince kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemelerinde de değişiklik oldu. 

RESMİLEŞTİ

Ancak bu artışların resmileşmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından  “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesinin yayımlanması gerekiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, beklenen genelgeye imza attı.

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BEDELLİ ÜCRETİ RESMİLEŞTİ

Genelgeyle birlikte, bedelli askerlik ücreti de kesin olarak 280 bin 850 lira 54 kuruş oldu.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için ise ücret 4 bin 95 lira 74 kuruş olacak uygulanacak.

Bu genelgede yer alan memur maaş katsayısı üzerinden yapılan hesapla ücret, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde resmi olarak ilan edilecek.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI 53 BİN 919 LİRA 68 KURUŞ

Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla açıklanan genelge kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira 68 kuruş oldu.

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ZAM KESİN OLARAK YÜZDE 15,57

Memur ve memur emeklilerine gelecek olan zam oranı da yüzde 15,57 oldu.

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MEMUR MAAŞ KATSAYILARI BELLİ OLDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,371113 oldu.

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