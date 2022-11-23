Gölyaka merkezli yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, birçok ilçeden hissedildi. Kameralar tarafından kaydedilen görüntüler, deprem anında yaşanan endişeyi gözler önüne serdi.

Düzce Gölyaka merkez olmak üzere saat 04.08 sıralarında yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, birçok çevre ilden hissedildi.

Depremin süresi kısa, etkisi büyük oldu.

Birçok vatandaş, geceyi endişeyle dışarıda geçirdi.

Devletin tüm kurumları, depremin ilk anından itibaren vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere teyakkuzdaydı.

114 artçı yaşandı

Bolu, Sakarya ve Düzce’de, eğitime 1 günlük ara verildi. AFAD verilerine göre; 5.9’luk depremin ardından 114 artçı daha yaşandı.

Deprem anları kamerada

Öte yandan, birçok bölgede yaşanan deprem anı kameralara da yansıdı. Kimi uykuda, kimi çalışırken, kimi ise yemek yerken depreme yakalandı.

Hayvanlar da meydana gelen sarsıntıyla korku dolu anlar yaşadı.

Canlı yayında depreme yakalanan spikerler ve internet yayıncılarının o anları da yaşanılan korkuyu gözler önüne serdi.

5.9 büyüklüğündeki depremin kameraya yansıyan görüntüleri