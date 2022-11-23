- Haberler
- Gündem Haberleri
- 5.9 büyüklüğündeki depremin kameraya yansıyan görüntüleri
5.9 büyüklüğündeki depremin kameraya yansıyan görüntüleri
- 23.11.2022 - 10:35
- Güncelleme : 23.11.2022 - 11:06
Düzce Gölyaka merkez olmak üzere saat 04.08 sıralarında yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, birçok çevre ilden hissedildi.
Depremin süresi kısa, etkisi büyük oldu.
Birçok vatandaş, geceyi endişeyle dışarıda geçirdi.
Devletin tüm kurumları, depremin ilk anından itibaren vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere teyakkuzdaydı.
114 artçı yaşandı
Bolu, Sakarya ve Düzce’de, eğitime 1 günlük ara verildi. AFAD verilerine göre; 5.9’luk depremin ardından 114 artçı daha yaşandı.
Deprem anları kamerada
Öte yandan, birçok bölgede yaşanan deprem anı kameralara da yansıdı. Kimi uykuda, kimi çalışırken, kimi ise yemek yerken depreme yakalandı.
Hayvanlar da meydana gelen sarsıntıyla korku dolu anlar yaşadı.
Canlı yayında depreme yakalanan spikerler ve internet yayıncılarının o anları da yaşanılan korkuyu gözler önüne serdi.
5.9 büyüklüğündeki depremin kameraya yansıyan görüntüleri