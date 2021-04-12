Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Gündemde hangi yasaklar var? Ramazan önlemleri netleşecek..

Bilim Kurulu ne zaman toplanıyor? Gündemde hangi yasaklar var? Ramazan önlemleri netleşecek..

Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar, yarınki Kabine toplantısının ardından Ramazan kısıtlamalarını şekillendirecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, gündeminde neler var?

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

Bilim Kurulu’nun bugünkü, Bakanlar Kurulu’nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları belirleyecek.

Ramazan ayında tam kapanma olacak mı ve günlük 50 bini aşan vaka sayıları sonrasında hangi ek tedbirler alınacak sorularının yanıtları Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarının ardından netleşecek.

Yeni tedbirlerin sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi öngörülüyor.

Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu gündeminde hangi yasaklar var? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde saat 17:00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanan toplantının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

BİLİM KURULU GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Son dönemde mutant virüs etkisi ile hızla yayılan Avrupa'nın en çok vaka bildiren ülkeleri arasında başı çeken Türkiye'de vaka sayılarının Ramazan ayı içerisinde düşürülmesi hareketliliğin azaltılması Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacak.

Alınacak olan tavsiye kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Bakanlar Kurulu Toplantısında ifade edilecek.

ALINMASI BEKLENEN YASAK KARARLARI

Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde “toplu ziyaretler” yasaklanacak.

Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM’lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da değerlendirilecek kısıtlamalar arasında yer alıyor.

Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de gündem maddeleri arasında. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de öngörülüyor.