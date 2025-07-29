Bursa Harmancık'taki orman yangınına etkin müdahale sürüyor

Türkiye, aşırı sıcak havaların etkisiyle çıkan geniş çaplı orman yangınlarıyla mücadele ediyor....

Yurdun birçok noktasında yangınlarla savaşılırken, yeşillikleriyle ünlü Bursa da alevlere teslim oldu.

Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan büyük yangın, dördüncü gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK YANGINLARDAN BİRİ

Cumhuriyet tarihinin bu bölgedeki en büyük yangınlarından biri olarak kayda geçen felakette, alevler iki ilçe arasında geniş bir ormanlık alanı küle çevirdi.

Orhaneli’nin Yakuplar Mahallesi'nde başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Harmancık yönüne ilerledi.

Binlerce hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle Harmancık’a bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli’ye bağlı Yakuplar ile Büyükorhan ilçesindeki Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Bölgede Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

UÇAK VE HELİKOPTERLER DE KATILDI

Gece saatlerinde alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı Çakmak ve Çamoğlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, ekipler büyük uğraşlar verdi.

İki mahalle arasındaki yola kadar inen yangına hızlı müdahale eden ekipler, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Gece karadan devam eden çalışmalara, günün ağarmasıyla uçak ve helikopterler de katılıyor.

1 TUTUKLAMA

Yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Ancak alevlerin kırsal Çakmak Mahallesi’ne kadar ilerlemesi, tehlikenin sürdüğünü gösteriyor.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ormanda şüpheli eylemlerde bulunan ve kamyonetinde çok sayıda bidonla yakalanan Ufuk Aytekin isimli şahıs gözaltına alındı.

Daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri'nden ihraç edildiği ortaya çıkan Ufuk Aytekin, suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.